محمد بن مسعود - الدمام - منذ مطلع العام تحسيناً للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة أزالت أمانة العاصمة الرياض ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لمدينة بلا صبات عشوائية.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي.. وتؤكّد: حملات الإزالة مستمرة تحسيناً للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة.أمانة الرياض الرياض 15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 08:14 AM منذ مطلع العام تحسيناً للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة Advertisements أمانة الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية أمانة الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية أزالت أمانة العاصمة الرياض ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لمدينة بلا صبات عشوائية.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي.. وتؤكّد: حملات الإزالة مستمرة تحسيناً للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية ،

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