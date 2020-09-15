منصة مدرستي .. دخول جدولي ومقرراتي وتسجيل الحضور وحل الواجبات

تستمر وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالعمل على إضافة التحديثات والتطويرات على منصة مدرستي التعليمية، وذلك وفقاً للمراجعات والتقييمات المستمرة للمنصة ومدى ملاءمتها وسهولة استخدامها من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث شهدت مدرستي خلال الأسبوعين الماضيين عدد من التحسينات والتحديثات التي أدت إلى استقرار موقع المنصة وانطلاق الحصص الافتراضية والأنشطة التعليمية بشكل ناجح وفعال وسير الرحلة التعليمية للعام الدراسي الجديد بنجاح.

وقد نشرت التعليم سياسة الاستخدام المحدثة للمنظومة التعليمية الجديدة “مدرستي”، والتي بينت التعليمات والسياسات المفروضة على مستخدمي المنصة، وأشارت الوزارة على أنه سيكون هناك اختبار لجميع الطلاب والطالبات بعد مرور ” 5 اسابيع ” من الدراسة، حيث سيكون الاختبار قد يكون حضوري أو “عن بعد ” وفقاً لما سيتم تحديده لاحقاً بناء الظروف والمتغيرات الجديدة التي تتابعها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة.

ونظراً لأن الاعتماد على التعليم الإلكتروني من خلال منصتي مدرستي الجديدة، فمازال هناك بعض الصعوبات في التعامل مع المنصة وإنجاز بعض المهام المنوطة بالطالب والمعلم، لذلك ننقل إليكم من خلال أراتبس الشروحات التي تسهل من إتمام المهام والتطبيقات في مدرستي، حيث سنبين لكم غي هذا المقال آلية الدخول إلى المقررات الدراسة والدخول إلى جدولي، وطريقة تسجيل حضور الصفوف الافتراضية من خلال مايكروسوفت تيمز بالإضافة إلى خطوات حل الواجب بشكل ميسر.

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الدخول إلى مقرراتي في منصة مدرستي وإسناد المقررات الدراسية

تمثل أيقونة مقرراتي التي تظهر في القائمة الرئيسية للموقع عنصراً أساسياً في مدرستي، حيث يستطيع الطالب من خلالها الوصول إلى المقررات الدراسية له وفقاً لمرحلته الدراسية، وكل ما يتعلق بالمقرر من اختبارات وأسئلة وإثراءات ,التقييمات الذاتية، كما يمكن للطالب بأن يقوم بتحميل كتاب المقرر على جهازه بصيغة PDF.

وبرزت مشكلة عدم ظهور المقررات المسندة للطالب وعدم ظهور أسئلة الواجبات في المنصة، وهي المشكلة الي يمكن حلها من خلال الذهاب لموقع عين، وتسجي الدخول باستخدام بيانات الدخول بنظام نور، ومن ثم الضغط على أيقونة مقرراتي واختيار المقررات المسندة ومن ثم النقر على إضافة.

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استعراض جدولي ودروسي في منصة مدرستي

يمكن من خلال أيقونة جدولي التي تظهر في الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي الاطلاع على الحصص الافتراضية الرسمية المقررة للطالب والمواظبة على متابعتها بشكل متزامن مع المعلم، أما أيقونة دروسي في هس عبارة عن البرامج ودروس التقوية التي يضيفها المعلم لرفع مستوى الطالب في مهارة أو درس معين، وكلاهما من الأيقونات الأساسية في المنصة والتي يجب أن يتم متابعتها بشكل مستمر.

مدرستي تسجيل الحضور للطالب أو الطالبة

إن خطوة تحضير الطالب نفسه في حصصه الافتراضية بمنصة مدرسي للتعليم عن بعد من أبرز الخطوات والأمور التي يجب على الطالب أن يقوم بها، وذلك نظراً لإلزامية الحضور للصفوف والحصص الافتراضية التي ينظمها المعمل، وبشكل عام يتم تسجيل الحضور من قبل الطالب كما توضح الخطوات التالية:

يجب على الطالب أن يقوم بتسجيل دخوله اليوم للمنصة.

متابعة جدوله الدراسي من القائمة الجانبية.

متابعة مواعيد دروسه الافتراضية لهذا اليوم.

الضغط على حضور بجانب الدرس بيتم تحويلة إلى الحصة الافتراضية.

حيث يمكن للمعلم بأن يقوم من خلال منصة مايكروسوفت تيمز برصد الطلاب الذين أتموا حضورهم لكامل الدرس الافتراضي، من خلال تنزيله لقائمة كاملة تشمل جميع الطلبة الذي تابعوا الدرس معه إلكترونياً وتثبيتها باليوم في منصة مدرستي.

حل الواجب في مدرستي الإلكترونية

بعد أن يتم الطالب دروسه الافتراضية لمقرراته المسندة وأن يثبت حضوره بها، يجب عليه متابعة واجباته لكل مادة، وذلك من خلال أيقونة الواجبات التي تظهر في القائمة الرئيسية للمنصة، مع أخذه بعين الاعتبار بأن هناك وقت متبقي لكل واجب وفقاً لما يحدده المعلم.

وعند الضغط على أيقونة واجباتي، يظهر جدول يبين كافة الواجبات المنجزة وغير المنجزة من الطالب، حيث تتنوع الواجبات التي يمكن إضافتها في المنصة مابين أسئلة اختيار من متعدد، أو أسئلة مقالية، بالإضافة إلى أسئلة يتم حلها بشكل خارجي وإرفاق ورق الحل للمنصة ليتم مراجعة الاجابات من قبل المعلم.

وتسهيلا على الراغبين في الوصول إلى الصفحة الرئيسية لتسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطالب والمعلم يمكن الانتقال بشكل مباشر عبر الرابط.