شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على مكة وعدة مناطق أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان والسفوح الغربية.
وأوضح الحصيني أن بداية " الوسم " في 16 اكتوبر وهو أهم مواسم الأمطار في المملكة والخليج.
وأشار إلى أنه في 7 ديسمبر ستكون البداية الفعلية للشتاء.
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