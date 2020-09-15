شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ : «ابتديت أراجع قراراتي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه حيرة الجمهور بتغريدة غامضة له.

وقال "آل الشيخ" عبر "تويتر" : "مع التقدم في السن أبتديت أراجع قراراتي عشرات المرات قبل عملها ... الا في الامور التي تتجاوز المنطق ... حتى لو على حساب صحتك أو سعادتك ... بعدها اتحرك تحرك لا رجعه فيه في أي اتجاه".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تغريدة أل الشيخ،التي وصفها البعض بأنها غامضة ومثرة للقلق.