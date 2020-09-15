أرامكو السعودية تستعيد صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم

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استعادت شركة أرامكو السعودية صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية لها 1.916 تريليون دولار. فيما تبلغ القيمة السوقية لمنافستها أبل الأميركية نحو 1.915 تريليون دولار، أي بفارق يبلغ حوالي مليار دولار.

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احتدام المنافسة مع آبل

استعادت الشركة السعودية التي تعد أكبر شركة نفط في العالم صدارة أكبر الشركات العالمية المدرجة بعد ان ارتفعت أسهمها في تعاملات الأمس بنحو 0.70% لتغلق عند مستوى 35.95 ريال(9.58 دولار)، وذلك في الوقت الذي أغلقت فيه أسهم شركة أبل على تراجع قدره 1.49% لتبلغ 112 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

واجهت شركة أبل الأميركية ضغوطا بيعية قوية في إطار التراجع الذي خيم على أسهم قطاع التكنولوجيا عالميًا، وفقد السهم نحو 10.3% من قيمته منذ 28 أغسطس/أب الماضي، ليهبط من مستوى 124.8 دولار إلى 112 دولار بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وتراجعت القيمة السوقية للشركة بنحو 219 مليار دولار لتهبط دون مستوى التريليوني دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة أرامكو بنحو 2.7% خلال تلك الفترة من 35 ريالا (9.33 دولار) إلى 35.95 ريال (9.58 دولار) وقفزت القيمة السوقية للشركة بنحو 190 مليار ريال أى حوالي 50.6 مليار دولار منذ 27 أغسطس/أب الماضي.

كانت الشركة السعودية صاحبة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، منذ إدراجها في سوق المال السعودي نهاية عام 2019، حتى استطاعت شركة أبل الأميركية الشهر الماضي نزع اللقب منها، بعد أن كسرت قيمتها السوقية حاجز التريليونين الشهر الماضي.

صعود سهم أرامكو

يأتي ارتفاع السهم بعد إعلان أرامكو السعودية اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، هما: حقل هضبة الحجرة للغاز في منطقة الجوف، وحقل أبرق التلول للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية مؤخرًا توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي -18.75 مليار دولار- لعدد أسهم مستحقة للأرباح تبلغ نحو 199.88 مليار سهم.

وكشفت شركة أرامكو السعودية تراجع صافي الأرباح بنسبة 73.4% بالربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي إلى 24.62 مليار ريال (6.56 مليار دولار) بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وسجلت معظم شركات النفط الكبرى على مستوى العالم خسارة في الربع الثاني، باستثناء أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم.

تصدرت الشركة السعودية قائمة فوربس “أقوي 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020″، بعد استحواذها على %49 من المبيعات المجمعة للشركات المدرجة في القائمة، و%59.6 من صافي الأرباح و%11.4 فقط من الأصول و%69.6 من القيم السوقية.

