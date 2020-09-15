نصيحة خاطئة تتسبب بدخول رجل مسن للعناية المركزة

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قال إستشاري وأستاذ القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بأن على المسنين ، إتباع لنصائح المتخصصين محذرا ، من النصيحة الخطأ التي قد تدخل المسن إلى العناية المركزة.

وروى النمر، قصة رجل مسن تلقى نصيحة من أحد أقرانه بوقف حبوب السكر وأخذ ملعقة زيت زيتون يومياً عند الإفطار من أجل ضبط السكر، لكن النتيجة كانت تنويمه في العناية المُركزة.





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