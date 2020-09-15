وزير الحرس الوطني يتجاوب مع وضع الفنان خالد سامي الصحي

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وجه الفنان ناصر القصبي الشكر، أمس الأثنين، إلى سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وقال “القصبي” عبر “تويتر” : “شكراً من القلب لأهتمام و مبادرة سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وتجاوبه السريع لوضع الفنان خالد سامي الصحي”.

وكان القصبي استغاث بوزير الصحة في وقت سابق اليوم لنقل خالد سامي إلى مستشفى متخصص في زرع الكلى بعد تدهور حالته الصحية.

