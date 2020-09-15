الكويت تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد

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أوضحت الحكومة الكويتية، أمس الأثنين، تطورات الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد بعد أنباء تدهور حالته الصحية.

وقال الشيخ صباح خالد رئيس وزراء الكويت إن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد تشهد تحسنًا كبيرًا. وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي بالكويت.





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