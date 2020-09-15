شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تدعم نمو اقتصاد المملكة .. تعرف على أبرزها

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تقود الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة النمو الاقتصادي في عدة قطاعات في المملكة.

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ونجح الصندوق في إنشاء عدد من الشركات المملوكة له بالكامل بهدف تطوير قطاعات جديدة ودعم القطاعات الناشئة والاقتصاد بشكل يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وضمت قائمة الشركات المملوكة للصندوق (تداول، وسالك، وسنابل للاستثمار، وشركة تحكم الاستثمارية، وشركة تطوير التعليم القابضة، وشركة علم، ونيوم، وشركة البحر الأحمر).

كما أسس الصندوق شركات أخرى ومنها شركة القدية للاستثمار، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، وشركة رؤى المدينة القابضة، والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”.

