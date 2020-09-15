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تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لقرد يتجوّل في حي المصيف شمال مدينة الرياض. وأظهرت المقاطع قرداً من فصيلة “الشمبانزي” وهو يتسلق المنازل والأشجار والسيارات، وسط مطالبات بالسيطرة عليه خشية تسببه في الأذى لسكان الحي. Advertisements وكشف متداولو المقطع أن القرد يتجول في المكان منذ نحو أسبوع، مرجحين أنه قد يكون هاربا من أحد المنازل المجاورة. بدوره علق مركز أمانة منطقة الرياض على الفيديو، مطالبا بتزويده بالتفاصيل وتحديد الموقع واسم الحيّ والشارع لاتخاذ الإجراء اللازم.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول لـ”قرد” يتجول في أحد الأحياء.. ومركز أمانة الرياض يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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