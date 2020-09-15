ما السبب وراء غلاء الأسعار في عربات “الفود ترك”.. صاحب عربة يوضح (فيديو)

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أوضح أحد مالكي عربات الفود تراك محمد الجابر أن أسباب غلاء أسعار منتجات العربات منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، يكمن في تأثير جائحة كورونا على أسعار المواد المستخدمة ومن ثم المبيعات.

وقال الجابر في لقاء ببرنامج “أموال ومسارات” على قناة الإخبارية، بأن المواطن يفضّل الذهاب إلى المطاعم الشهيرة أو التابعة للشركات، وذلك لعدم ثقته في التزام “الفود ترك” بإجراءات السلامة، الأمر الذي سبّب خسائر فادحة لأصحابها الذين اعتادوا على الدخل اليومي.

وأشار إلى إن اعتماد أغلب عربات الفود ترك في مبيعاتها حالياً على المشروبات فقط، ما دفع أصحابها لتحويل النشاط كلياً دون تقديم أطعمة وذلك لخوف الزبائن من الإصابة.

وأكّد الجابر أن هناك أسباب أخرى لغلاء الأسعار، ومنها طمع البعض واستغلاله عدم قدرة غالبية الزبائن شراء أطعمتهم ومشروباتهم من الشركات الكبرى، إضافةً إلى إضافة سعر العلب والأكواب البلاستيكية إلى السلعة مما يغلي من ثمنها.