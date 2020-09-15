المرور يذكر أصحاب «الإبل السائبة» بالغرامة المقررة على المخالفين

جدَّد «المرور السعودي» التذكير بالمغرامات المقررة على ملاك الإبل والحيوانات السائبة، في حال تجاهل الأماكن المخصصة لعبور الحيوانات.

وقال الحساب الرسمي لـ «المرور»، عبر تويتر، إنَّ سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة يعدّ مخالفة مرورية تصل غرامتها المالية على المخالف إلى مبلغ من 5000 إلى 10000 ريال.

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دَعت المنشآت البيطرية الراغبة في التقديم لخدمة ترقيم الإبل إلكترونيًّا في المملكة، إلى تقديم طلباتهم؛ وذلك بهدف توثيق الثروة الحيوانية رسميًّا في سجلات الوزارة، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحدّ من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.