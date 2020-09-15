بالصور.. مدير تعليم صبيا لقادة المدارس: نفخر بجهودكم المتميزة لنجاح رحلة التعليم عن بُعد

التقى مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، افتراضيًا، قادة وقائدات المدارس ومشرفي ومشرفات القيادة المدرسية في الإدارة ومكاتب التعليم.

واستهلَّ مدير التعليم كلمته خلال اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 600 قائد وقائدة بنقل شكر وتقدير وزير التعليم ونائبه لهم، مؤكدًا على دورهم الريادي في استمرار رحلة التعلم عن بُعد لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة، في خضم تحولات كبيرة بأساليب تقديم الخدمة التعليمية وتغيرها بشكل جذري من أساليب تقليدية إلى نظام تعليمي إلكتروني متكامل رصد خلال الفترة الماضية حضورًا متميزًا في استخدام منصة مدرستي بطرق وأساليب فريدة، حيث التكامل والتفاعل بين جميع المستفيدين.

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واستعرض الدكتور الخرمي أولويات إدارة تعليم صبيا لتحقيق تعليم يناسب متطلبات المرحلة القادمة كالتأكيد على أهمية نواتج التعلم، وأن يكون الطالب أولًا وتركيز الجهود على تطوير مهاراته، والتطوير المهني، وضرورة مواكبة التحول الرقمي، ورفع كفاءة المباني المدرسية، ولفت إلى أهمية العناية بمرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق البرامج التعليمية المساندة بالإدارة والمدارس كأندية الحي ورعاية الموهوبين وبرامج الحي المتعلم لأعلى مستويات الكفاءة، كما طالب بنشر ثقافة التقيد بالهيكل الإداري والتنظيمي ومجموعة إرشادات تعين القائد على آداء رسالته.

واستعرضت المساعد للشؤون التعليمية بنات، حنان بنت علي الحازمي، الأرقام وجهود فرق العمل في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس عبر منصة مدرستي، مشيدة بما تمَّ تحقيقه بالتكامل بين فرق العمل ومؤكدة على دور الأسرة والمجتمع في التفاعل مع التعليم عن بعد، وضرورة الاستفادة من الإمكانيات والبدائل كافة التي أتاحتها الوزارة عبر قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي .

من جانب آخر التقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي بقسمي الإشراف التربوي والتطوير المهني للبنين والبنات، مشيدًا بجهودهم وجهود زملائهم في أقسام الإدارة ومكاتب التعليم ولجنة التعليم الإلكتروني في متابعة إجراءات التعليم عن بُعد والتدريب على منصة مدرستي.