أخبار السعودية اليوم.. القتل تعزيرًا لمواطنين قتلا والدتهما عمدًا.. وتوضيح من الموارد البشرية بشأن «تخفيض الرواتب بسبب كورونا»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الاثنين، حكمًا ابتدائيًا بالقتل تعزيرًا على متهمين سعوديين انتهجا المنهج التكفيري وكفَّرا والدتهما واشتركا بقتلها عمدًا وعدوانًا، فيما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات إرفاق المشهد الدراسي، عبر تطبيق المؤسسة، وإلى التفاصيل:

السعودية تحذر من التمييز.. وتطالب بتعاون دولي لمكافحة كورونا

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية دون أي نوع من التمييز، وفي كلمة لسفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل شدد على أهمية حقوق الإنسان في تشكيل التصدي لهذه الجائحة، مشيدًا بالدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة هذا الوباء واحتواء انتشاره ودعم الدول الأعضاء.

6 خطوات لإرفاق المشهد الدراسي عبر تطبيق «مؤسسة التقاعد»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات إرفاق المشهد الدراسي، عبر تطبيق المؤسسة، وذلك عقب استفسار أحد الطلبة قائلًا: «أنا طالب واحتاج كل ترم إني أرفق إفادة بالدراسة، وكيف يمكن إرسالها؟».

الجزائية: حكم بالقتل تعزيرًا على مواطنين كفَّرا والدتهما وقتلاها عمدًا

أصدرت المحكمة الجزائية، حكمًا ابتدائيًا بالقتل تعزيرًا على متهمين سعوديين انتهجا المنهج التكفيري وكفَّرا والدتهما واشتركا بقتلها عمدًا وعدوانًا على وجه الحيلة والخداع، واستيقظ المواطنين في أواخر يونيو 2016 على وقع حادث قيام توأمين بمحاولة قتل أبيهما وطعن أخيهما الثالث في حي الحمراء بالرياض، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل الجهات الأمنية بعد أن حاولا الفرار من موقع الحادثة، بعد أن أدخل الشقيقان أمهما في أحد مستودعات المنزل وطعناها بالسكين إلى أن توفيت.

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

أعلنت منصة «أبشر» إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا عبر حسابك على المنصة، وجاءت الخدمات التي يمكن إنهائها عبر المنصة كالآتي:

- المبايعة ونقل الملكية في منصة واحدة

- المركبات الخصوصي والنقل الخاص (للمواطنين)

- المركبات الخصوصي فقط (للمقيمين)

- لا يتطلب مراجعة المرور

- الوثائق تصلك على عنوانك الوطني (واصل)

«النيابة العامة» تعلن ضوابط تبليغ الإجراءات الجزائية «إلكترونيًا»

أوضحت النيابة العامة، ضوابط استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية؛ حيث تم تعديل المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.

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«تخفيض الرواتب بسبب كورونا» يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية تخفيض الرواتب من العمال بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يحق للمنشأة تعليمية أن تخفض الرواتب فالوقت الحالي بحجة كورونا، علمًا بأن المنشأة تعليمية (مدرسة أهلية)؟».

«الجوازات السعودية» تحسم ملف السفر ببطاقة الهوية الوطنية لدول الخليج

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن قرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج لا يزال مستمرًا، مغردة عبر «تويتر»، «التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر»، وذلك ردًا على استفسار من أحد المستخدمين حول مدى السماح باستخدام الهوية الوطنية للسفر بعد فتح المنافذ.

آلية الاستفادة من خدمة العروض والمزايا من مؤسسة «التقاعد»

أوضحت مؤسسة للتقاعد، آلية الاستفادة من خدمة مزايا وعروض، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، ورد حساب العناية بعملاء مؤسسة التقاعد عبر «تويتر»، قائلًا «يمكنك الاستفادة من العروض والمزايا المتاحة للمستفيدين من أسرة المتقاعد عبر تقديم خطاب تعريف بالمعاش إلى الجهة مقدمة الخدمة».

وزارة الصحة تطلق حملة «أغلى شنطة» لحمايتك.. وأحبابك

أطلقت وزارة الصحة حملة «أغلى شنطة»، التي تهدف إلى رفع مستوى وعي وثقافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية الحقيبة الإسعافية وأهم الإرشادات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة التي تسهم في التقليل من المضاعفات وإنقاذ الحياة.

بـ«الاستجابة السريعة».. هكذا تغلبت السعودية على جريمة بقيق وخُرَيص

لم تأت تصريحات وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد جريمة إيران ضد معملي بقيق وخريص، العام الماضي (تحل ذكراها الأولى، اليوم الإثنين)، من فراغ وهو يؤكد أن «صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات لن تتأثر بالاعتداءات»، موضحًا، حينها، أن شركة أرامكو السعودية «ستفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، مع قدرة المملكة على العودة السريعة للإنتاج، 11 مليون برميل نفط يوميًا»، وفق تأكيداته بعد الجريمة الغادرة التي نفذتها طهران ووكلائها.

العثور على مفقودة الباحة بأحد الأودية.. وزوجها يكشف التفاصيل لـ«عاجل»

أكد زوج مفقودة الباحة، في اتصال بـ«عاجل»، أنه تم العثور عليها وهي تمشي بأحد الأودية حاملة معها عصا، مؤكدًا أنها ترفض الحديث، وأكد الزوج أنها بصحة جيدة وأنهم متجهون للشرطة في الوقت الحالي، وكانت الجهات الأمنية كثفت من جهود البحث عنها في منطقة الباحة، وقال زوجها إنها من الجنسية اليمنية وتبلغ من العمر 32 عامًا ولديها ثلاثة أطفال أصغرهم سنًا في عمر السابعة مضيفًا أن لديها حالة نفسية وتعاني من (المس) على حد قوله.

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تفاصيل طقس، الثلاثاء؛ حيث توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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