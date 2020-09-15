شروط تحدي نيوم للابتكارات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" انطلاق "تحدي نيوم" أحد مسارات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي, ضمن جهودها لإطلاق القيمة الكاملة للبيانات بوصفها ثروة وطنية.

ويهدف هذا التحدي لتوفير حلول ابتكارية رائدة للتغلب على عدد من التحديات في مدينة الحالمين «نيوم»، بإبداعات يسطرها طلاب وطالبات الجامعات السعودية.

وتحقيقًا لطموحات رؤية 2030 والريادة العالمية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، يهدف «تحدي نيوم» إلى رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيعه، وبناء القدرات الوطنية التي تسهم في ابتكار حلول مبتكرة وفريدة من نوعها.

وبلغة الأرقام، فإن عدد المشاركين في التحدي تخطى حاجز 400 طالب وطالبة بمختلف المراحل الجامعية، من 39 جامعة حول المملكة.

مما يذكر أن «تحدي نيوم» سينطلق افتراضيًا (عن بُعد) وسيعرض بثًا مباشرًا لحلول ومشاريع المراكز الأولى في مختلف المجالات بالمسابقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

ما هو تحدي نيوم

وكشفت شركة نيوم، أن «تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي» إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مخصصة لطلبة الجامعات السعودية، لإيجاد حلول ابتكارية تساهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم.

وأوضحت نيوم، أنها تقدم عددًا من التحديات تغطي مجالات الطاقة والترفيه والنقل التي يمكن التغلب عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتة أن المؤهلين للاشتراك بالتحدي هم ممثلو الجامعات المحلية من الطلاب والطالبات بالتنسيق مع وزارة التعليم.

ويقدم التحدي جوائز بقيمة تتجاوز 500 ألف ريال، حيث يحكّم المشاركات لجنة مكونة من 3 جهات: وزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ونيوم, وستقيم مشاريع الفرق المشاركة من خلال 5 معايير صارمة تشمل الابتكار والإبداع لتوفير حلول، وبناء الفكرة على أساس علمي ومنهجي، وسهولة الاستخدام وحسن الأداء، واعتماد المشروع على الذكاء الاصطناعي، ومدى تأثيره على مدينة نيوم بشكل ملموس.

ويغطي «تحدي نيوم» 3 مجالات حيوية (الطاقة، والترفيه، والنقل)، وهي مجالات قابلة للتطوير عبر تدعيمها بابتكارات تسهم في إيجاد بيئة مستدامة داخل مدينة نيوم. ومن المتوقع أن تصبح نيوم أكبر محطة للطاقة المتجددة على مستوى العالم، عبر نظام متكامل لتوليد الطاقة المتجددة. وستُعرف نيوم كمنطقة رائدة عالميًا في توفير الترفيه لجميع شرائح المجتمع وبما يتناسب مع جميع الأذواق، وكذلك ركز التحدي على مجال النقل، لما له من أهمية في تهيئة نظام سلس ومستدام للتنقل على أعلى المستويات، يسهم في تحقيق الريادة عبر ابتكار حلول متكاملة.

شروط التسجيل ومعايير التقييم

وحددت مبادرة تحدي نيوز للذكاء الاصطناعي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الشروط اللازمة الواجدب توافرها في المتقدمين للتسجيل في التحدي، وتتمثل في:

1- أن يكون عدد أعضاء الفريق من 3 إلى 5 طلاب أو طالبات ينتمون لذات الجامعة .

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2- أن يكون هناك فريق لكل تحدٍّ ولا يسمح للفريق وأعضائه بالمشاركة بأكثر من حل في المجال ذاته.

3- يجب على جميع أعضاء الفرق المشاركة التواجد في يوم التحدي لعرض الحلول المقدمة.

4- كل فريق حل يساهم في التغلب على أحد التحديات المقترحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

5- أن يكون الحل مبتكرًا ومميزًا ويخدم أهداف التحدي.

وأوضحت مبادرة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي، أن معايير تقييم المشتركين تتمثل في:

الابتكار والإبداع في الفكرة

بناء الفكرة على أساس علمي ومنهجي

قابلية تطبيق الفكرة

معتمدة على الذكاء الاصطناعي

التطبيق والأثر في المجال

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