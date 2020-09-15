السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9362 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

07:40ت م

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برلين 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1407 إصابات ليصل الإجمالي إلى 261762.وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9362 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.// انتهى //07:40ت م0015

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