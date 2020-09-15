سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح، بمدينة القبة، رئيس اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي اللواء أيمن بديع والوفد المرافق له، وتناول الطرفان الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك.

وأشارت إلى لقاء القائد العام للقوات المسلحة خليفة أبو القاسم حفتر رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي اللواء أيمن بديع، رفقة عدد من أعضاء اللجنة، وخصص اللقاء لمناقشة المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وبعض المواضيع المهمة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتناولت اتصال وزير الخارجية المصري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والذي أكدا خلاله على أهمية تجميد الوضع الميداني والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل في ليبيا ، والتأكيد على ضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وتطرقت إلى لقاء المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في ليبيا ، كما جرى مناقشة آخر التطورات في ليبيا، وقدمت وليامز الشكر لإيطاليا على دعمها المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، بناءً على الزخم الذي ولّدته الأطراف الليبية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي، على أساس عاجل.

ونوهت إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تمسكه بالحل السياسي في ليبيا واحترام حظر التسليح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، وشدد ماكرون على ضرورة أن تساهم الدول المجاورة لليبيا في الحث على تطبيق مقررات مؤتمر برلين.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز مع قائد العملية البحرية الأوروبية «إيريني» الأميرال فابيو أغوستيني، إذ رحبت بالجهود الأوروبية لتعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، وحثت المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا على الوفاء بمسؤولياتهم، مشيرة إلى تعهدهم باحترام قرارات الأمم المتحدة بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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