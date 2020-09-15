السعودية | “تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:44 صباحًا, 15 سبتمبر 2020 م المناطق_الرياض أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية تخفيض الرواتب من العمال بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يحق للمنشأة تعليمية أن تخفض الرواتب فالوقت الحالي بحجة كورونا، علمًا بأن المنشأة تعليمية (مدرسة أهلية)؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع «تويتر»: «سمحت المادة 41 للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا بتخفيض أجر العامل مع تخفيض ساعات العمل بشرط ألا تزيد نسبة تخفيض الأجر على 40% من الأجر الفعلي».

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