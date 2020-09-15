بإسناد من التحالف.. الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبال في الجوف

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

نجح الجيش الوطني، بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، الاثنين، في السيطرة على سلسلة جبال دحيظة شرق منطقة بير المزاريق بالجوف، في عملية عسكرية مباغتة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.



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وأوضح القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن أمين الوائلي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية - أن الجيش اليمني استعاد كل الأسلحة التي كانت بحوزة المليشيات الحوثية في تلك المواقع، ومن ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر أخرى متنوعة، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية طقمين تابعين للمليشيات؛ مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنهما.

وثمّن الوائلي الدعم الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لقوات الجيش اليمني في معركة استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.