، ما بين ماض تليد وحاضر مجيد.. صورتان للرياض تبرزان حجم التطور ،

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين تظهران مدى التطور الحضاري والمعماري الذي طرأ على العاصمة الرياض في خلال ما يقارب 60 عامًا.
ويظهر في الصورة الأولى التاريخية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1960م / 1379هـ، شق أحد الشوارع الرئيسة (الظهيرة أو العطايف) في الرياض، وعلى جانب الصورة تقف المباني الطينية والتراثية القديمة التي تميزت بها تلك الحقبة من الزمن.
فيما تبرز الصورة الثانية طريق الملك فهد، ويتوسطه برج أو مركز المملكة الشهير، وغيره من المباني ذات الطراز المعماري الحديث، وتعود الصورة إلى عام 2018م / 1439هـ.
وتبين الصورتان الفوارق الزمانية والحضارية والعمرانية ما بين رياض الأمس ورياض اليوم، وتبرزان حجم التطور والحداثة التي تعيشها العاصمة والمملكة ككل في الحقبة الحالية.الرياض
ما بين ماض تليد وحاضر مجيد.. صورتان للرياض تبرزان حجم التطورياسر نجدي الخليج 365 2020-09-15
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين تظهران مدى التطور الحضاري والمعماري الذي طرأ على العاصمة الرياض في خلال ما يقارب 60 عامًا.
ويظهر في الصورة الأولى التاريخية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1960م / 1379هـ، شق أحد الشوارع الرئيسة (الظهيرة أو العطايف) في الرياض، وعلى جانب الصورة تقف المباني الطينية والتراثية القديمة التي تميزت بها تلك الحقبة من الزمن.
فيما تبرز الصورة الثانية طريق الملك فهد، ويتوسطه برج أو مركز المملكة الشهير، وغيره من المباني ذات الطراز المعماري الحديث، وتعود الصورة إلى عام 2018م / 1439هـ.
وتبين الصورتان الفوارق الزمانية والحضارية والعمرانية ما بين رياض الأمس ورياض اليوم، وتبرزان حجم التطور والحداثة التي تعيشها العاصمة والمملكة ككل في الحقبة الحالية.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:32 AM
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:37 AM
نشرتهما دارة الملك عبدالعزيز
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين تظهران مدى التطور الحضاري والمعماري الذي طرأ على العاصمة الرياض في خلال ما يقارب 60 عامًا.
ويظهر في الصورة الأولى التاريخية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1960م / 1379هـ، شق أحد الشوارع الرئيسة (الظهيرة أو العطايف) في الرياض، وعلى جانب الصورة تقف المباني الطينية والتراثية القديمة التي تميزت بها تلك الحقبة من الزمن.
فيما تبرز الصورة الثانية طريق الملك فهد، ويتوسطه برج أو مركز المملكة الشهير، وغيره من المباني ذات الطراز المعماري الحديث، وتعود الصورة إلى عام 2018م / 1439هـ.
وتبين الصورتان الفوارق الزمانية والحضارية والعمرانية ما بين رياض الأمس ورياض اليوم، وتبرزان حجم التطور والحداثة التي تعيشها العاصمة والمملكة ككل في الحقبة الحالية.
، ما بين ماض تليد وحاضر مجيد.. صورتان للرياض تبرزان حجم التطور ،
المصدر : الخليج 365
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