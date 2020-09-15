شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور..عمرو دياب يطرب ركاب الكروز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطرب الفنان المصري عمرو دياب، أمس الاثنين، ركاب الكروز بغنائه في " الرأس الأبيض " . أطرب الفنان المصري عمرو دياب، أمس الاثنين، ركاب الكروز بغنائه في " الرأس الأبيض " . وأحيا دياب الحفل عقب وصوله إلى المملكة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني 90. ويحيي عمرو دياب حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني 90.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور..عمرو دياب يطرب ركاب الكروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.