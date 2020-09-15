شكرا لمتابعة خبر عن مشاهير " سناب شات " يثيرون الجدل على متن الكروز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار عدد من المشاهير المتواجدين على متن رحلة الكروز، جدلا واسعًا في الساعات القليلة الماضية.

وأظهر مقاطع متداولة تصرفات غير لائقة لبعض المشاهير، التي أكد المواطنون أنها مخالفة للذوق العام وتسيء للسعوديين، حيث تراشق بعضهم بالنعال والبعض الآخر ظهر متراقصا.

وأعرب البعض عن استياءهم مؤكدين أن التسويق ليس محصورًا فقط على المشاهير، مشيرين إلى أن تصرفاتهم ستترك انطباعًا سلبيا لدى العائلات التي ترغب في تجربة الرحلة السياحية.

يذكر أن سفينة “سيلفر سبيريت” استأنفت رحلات كروز السياحية منطلقة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمحطة ينبع عند شاطئ الرأس الأبيض وغيرها من الوجهات السياحية.