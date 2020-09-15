شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صهريج يسقي الزرع وسط الطريق دون تحذير المارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهد شارع حمزة بن عبدالمطلب بالرياض، مساء أمس الاثنين، قيام صهريج ماء بسقيا الزرع، دون الاكتراث لوقوفه الخاطئ.
ووثق مقطع فيديو عدم الالتزام بوضع علامات تحذرية للمارة، ما أثار غضب بعض الأهالي، مؤكدين أن مثل هذه السلوكيات قد يتسبب بحوادث كارثية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..صهريج يسقي الزرع وسط الطريق دون تحذير المارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.