شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صهريج يسقي الزرع وسط الطريق دون تحذير المارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد شارع حمزة بن عبدالمطلب بالرياض، مساء أمس الاثنين، قيام صهريج ماء بسقيا الزرع، دون الاكتراث لوقوفه الخاطئ.

ووثق مقطع فيديو عدم الالتزام بوضع علامات تحذرية للمارة، ما أثار غضب بعض الأهالي، مؤكدين أن مثل هذه السلوكيات قد يتسبب بحوادث كارثية.