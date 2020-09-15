شكرا لمتابعة خبر عن " التنظيم الموحد لبيئة العمل " يحظر الخلوة بين الجنسين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الاثنين ، التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.

وتحدد ضوابط التنظيم، اشتراطات أماكن الصلاة والاستراحة، والحراسات الأمنية وأنظمة المراقبة، إضافة إلى تحديد تنظيمات للمنشآت المخصصة للرجال فقط، والمنشآت المخصصة للنساء فقط.

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كما تنص الضوابط على ألا يكون زي العمل متعارضاً مع الأحكام الشرعية، كما يحظر الخلوة بين الجنسين.

وأوجب التنظيم أيضًا توفير مساحة مناسبة لكل عامل لممارسة عمله، ومنع تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط كالنوادي الرياضية الرجالية ومحلات الحلاقة.