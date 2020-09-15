شكرا لمتابعة خبر عن شروط عودة أداء مناسك العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح مصدر مسؤول شروط عودة أداء مناسك العمرة ومن أبرزها حصول الراغب في العمرة على تصريح أداء من الجهة المعنية.

وتضمنت الشروط أيضا أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من كورونا، كما أن خطة العودة التدريجية للعمرة ستبنى على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، وفقا لعكاظ.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الحج خلال الأيام القادمة عن تفاصيل وشروط العودة التدريجية للعمرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي فتح فيه الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، بعد إعلان وزارة الداخلية.