صندوق الاستثمارات العامة يعلن وظائف إدارية للرجال والنساء في الرياض

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يعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس مع الخبرة على النحو التالي:

– محلل مخاطر الاستثمار – قطاع الاستثمارات المحلية القابضة (Investment Risk Analyst – LHD)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (هندسة، إحصاء، مالية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات الخدمات المالية أو الاستشارات المالية.

الوصف الوظيفي: الإشراف على جميع قضايا مخاطر الاستثمار المتعلقة بقطاع الاستثمارات المحلية وإجراء تقييم مستقل لمخاطر الاستثمار بالصفقات الجديدة.

– محلل مخاطر الاستثمار – قطاع الاستثمارات الدولية (Investment Risk Analyst – IID)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (هندسة، إحصاء، مالية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات الخدمات المالية أو الاستشارات المالية.

الوصف الوظيفي: الإشراف على جميع قضايا مخاطر الاستثمار المتعلقة بقطاع الاستثمارات الدولية وإجراء تقييم مستقل لمخاطر الاستثمار بالصفقات الجديدة.

– رئيس تغطية مخاطر الاستثمار العقاري المحلي (Head of Investment Risk Coverage for Local Real Estate Investment – LREI)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (هندسة، إحصاء، مالية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات الخدمات المالية أو الاستشارات المالية.

الوصف الوظيفي: الإشراف على جميع قضايا مخاطر الاستثمار المتعلقة بقطاع الاستثمارات العقارية المحلية وقطاع تطوير البنى التحتية والمشاريع السعودية الكبرى.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– توفر المهارات المطلوبة المحددة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الصندوق:

صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس في عام 1971م بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2yd8H4P

