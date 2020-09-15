الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 10 وظائف إدارية للرجال والنساء

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تعلن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض عن توفر (10) وظائف إدارية للرجال والنساء بمسمى (سكرتير طبي) لحملة الدبلوم حسب الشروط والمتطلبات التالية:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم في (السكرتارية الطبية) أو ما يعادلها.
– مهارات في التواصل الشفوي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– معرفة بالمصطلحات الطبية.
– لا يشترط الخبرة.
الوصف الوظيفي:
القيام بالمهام السكرتارية والإدارية اليومية داخل القسم واستخدام الاختصارات لأخذ محاضر الاجتماعات وكتابة الرسائل والمذكرات، بالإضافة إلى التعامل بسرية مع الأوراق المتعلقة بالتقييم والأداء وغيرها من الوثائق المهمة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من أمس الإثنين 1442/1/26هـ من خلال الرابط: http://bit.ly/2zeircu ويستمر لمدة (10) أيام من تاريخ هذا الإعلان.
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