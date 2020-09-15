إعلان 21 وظيفة متنوعة للعمل بعقد مشروع قاعدة الملك سلمان الجوية

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تعلن شركة الجزيرة للتجارة والتصنيع عن توفر (21) وظيفة متنوعة (للسعوديين فقط) للعمل في مشروع قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالمسميات التالية:

– مشرف قسم الدهان (عدد 1)

– مهندس معماري (عدد 2)

– فني تكييف (عدد 6)

– فني ضغط عالي (عدد 2)

– مشغل محطات مولدات (عدد 1)

– مشرف مراقب جودة (عدد 1)

– مهندس كهربائي (عدد 1)

– فني كهرباء (عدد 1)

– سائق معدات (عدد 1)

– ميكانيكي عام (عدد 1)

– مشرفة نظافة (عدد 2)

– مدير برامج (عدد 1)

– مشرف قسم استقبال الطلبات (عدد 1)

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص مناسب.

– الأفضلية لذوي الخبرة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الإثنين 1442/1/26هـ عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

