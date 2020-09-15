إعلان 21 وظيفة متنوعة للعمل بعقد مشروع قاعدة الملك سلمان الجوية

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تعلن شركة الجزيرة للتجارة والتصنيع عن توفر (21) وظيفة متنوعة (للسعوديين فقط) للعمل في مشروع قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالمسميات التالية:
– مشرف قسم الدهان (عدد 1)
– مهندس معماري (عدد 2)
– فني تكييف (عدد 6)
– فني ضغط عالي (عدد 2)
– مشغل محطات مولدات (عدد 1)
– مشرف مراقب جودة (عدد 1)
– مهندس كهربائي (عدد 1)
– فني كهرباء (عدد 1)
– سائق معدات (عدد 1)
– ميكانيكي عام (عدد 1)
– مشرفة نظافة (عدد 2)
– مدير برامج (عدد 1)
– مشرف قسم استقبال الطلبات (عدد 1)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص مناسب.
– الأفضلية لذوي الخبرة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من أمس الإثنين 1442/1/26هـ عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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