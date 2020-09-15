الأخضر يطغى على مؤشر الأسهم السعودية والتداولات 18.5 مليار ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 52.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8256.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 18.5 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 780 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، والباحة، ولازوردي، وشمس، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والصناعة الكهربائية، والدرع العربي، وبروج للتأمين، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 6.96%.

أكثر الأسهم نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والإنماء، وسيرا، وتهامة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 127.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11848.62 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1526 صفقة.

