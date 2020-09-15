ما اضطراب توهم المرض؟ وما أبرز أسبابه؟ .. طبيب يجيب (فيديو)

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حذر استشاري الطب النفسي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وليد السحيباني، من القلق الزائد الذي يصيب بعض الناس بشأن صحتهم، مضيفا أنه من الطبيعي أن يشعر الفرد بالقلق حيال صحته إلا أن استمرار هذا القلق بشكل زائد عن الحد قد يؤدي إلى ما يعرف باسم “توهم المرض”.

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وأضاف السحيباني، خلال لقاء في برنامج صباح السعودية المذاع على “قناة السعودية”، أن الإنسان عندما يشعر بأي عرض صحي عليه أن يذهب للطبيب ويجري الفحوص الطبية، وإذا ثبتت سلامته عليه أن يطمئن، إلا أن الأمر لا يحدث مع الذي يتوهم المرض، حيث تعود له نفس الأعراض ويذهب أكثر من مرة للطبيب برغم عدم وجود أي مشكلة صحية به.

وأضاف أن الإنسان في هذه الحالة قد يجري فحوصا طبية لا يحتاجها لكونه يشعر فقط ببعض الأعراض، مشيراً إلى أن التنشئة الأسرية تلعب دوراً كبيراً في إصابة الفرد باضطراب توهم المرض، مثل إصابة الفرد في صغره بمرض ما، وتكرر بسبب ذلك زيارته للطبيب، أو إصابة أحد أفراد عائلته بمرض ما.

وأكد السحيباني أنه يمكن حل مشكلة توهم المرض خاصة بالنسبة للأطفال، وذلك من خلال التعامل بشكل جدي مع أي أعراض يشعرون بها والذهاب مباشرة للطبيب لبيان حالتهم الصحية، وفي حال كانت الأعراض التي يشعر بها الأطفال بسيطة فيمكن طمأنتهم بأن الأوضاع جيدة بالنسبة لصحتهم.