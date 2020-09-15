الرياض تتصدر مناطق المملكة في زيارات الطمأنة لمقرات سكن العمل

اطلع أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على التحديثات الأخيرة للتقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية حول كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة أوضاع مقرات سكن العمالة (التي تم تشكيلها في جميع مناطق المملكة)؛ للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية.

وأشارت الإحصائيات إلى أن منطقة الرياض الأعلى في عدد الزيارات لمقرات سكن العمالة من بين المناطق الأخرى (بمجموع زيارات 7880 زيارة)؛ ما أسهم في إيجاد أعلى عدد غرف عزل داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخرى.

وشكر أمير الرياض جميع المشاركين في أعمال هذه اللجان بالمنطقة على جهودهم، ووجه باستمرار اللجان في أداء مهامها، كما أطلع نائب ‏أمير المنطقة على نسخة من هذه التقارير والإحصائيات، وشكر المشاركين في هذه اللجان.