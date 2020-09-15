شقيق مفقود وادي نمار يفجِّر مفاجأة لـ«عاجل».. وفريق إنجاد يمسح التغريدة

شكك شقيق المفقود مهند القحطاني (مفقود وادي نمار)، عبر تصريحات خاصة لـ«عاجل»، في الجثة التي تم العثور عليها، مؤكدا أنهم لم يتأكدوا، حتى الآن، من أن الجثة التي وجدوها بالوادي تعود لأخيه.

وأضاف شقيق مفقود وادي نمار: «لقينا بالوادي جثة وما تعرفنا على ملامحها وما تأكدنا من شيء بيحولونها لتحليل، دي إن إي، والجثة التي وجدت لم يتضح لها دليل على أنه المفقود مهند وننتظر ذلك التحليل... ».

وشدد شقيق مفقود وادي نمار على عدم نشر الشائعات، كون المفقود لديه أهل يحسبون الدقائق والثواني للعثور عليه، يأتي هذا فيما زعم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم، أنه عثر على جثة مفقود وادي نمار، بعد يومين من البحث.

وقال الفريق عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه تم العثور على الجثة عقب تلقي الفريق بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من وادي نمار التابع لمنطقة الرياض، وأضاف الفريق (قبل حذف التغريدة): «نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

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لكن شقيق مفقود وادي نمار قال لـ«عاجل»: «كنت من ضمن الفريق الذي يحاول إيجاد مهند، والجثة التي وجدنها ليس لها ملامح بسبب عوامل الجو من الشمس، ولم نتعرف عليه، والطب الشرعي هو من يحسم من هو صاحب الجثة، ولا أحد يعرف أخوي أكثر مني».

وأكد أن فريق إنجاد حذف التغريدة لعدم التأكد من هوية الجثة، وناشد ذوو مهند القحطاني، مفقود وادي نمار، الأهالي بالبحث عنه ومساعدتهم في الوصول إليه؛ وقال شقيقه: «مهند مصاب بمرض نفسي حديث منذ شهر وعمره بالعقد الثاني، وأن استغل فرصة عدم وجودهم بالمنزل فخرج مترجلًا منذ يوم الخميس الماضي».

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