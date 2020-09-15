

ريو دي جانيرو 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد رصدت 15155 إصابة جديدة بفيروس

وزاد عدد الوفيات 381 حالة ليصل الإجمالي إلى 131625 حالة وفاة.

// انتهى //

04:27ت م

0277



ريو دي جانيرو 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد رصدت 15155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و345610.وزاد عدد الوفيات 381 حالة ليصل الإجمالي إلى 131625 حالة وفاة.// انتهى //04:27ت م0277

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 15155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و381 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.