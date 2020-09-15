السعودية اليوم / الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 85202 حالة في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

04:08ت م

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بكين 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 85202 حالة في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.// انتهى //04:08ت م0274

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