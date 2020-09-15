السعودية اليوم / تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت تونس 747 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 7382 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 115 حالة.

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04:00ت م

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تونس 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسسجّلت تونس 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر حالات وفاة، خلال الساعات الـ48 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 7382 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 115 حالة.// انتهى //04:00ت م0273

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