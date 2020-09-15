السعودية اليوم / غينيا تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوناكري 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الغينية تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في غينيا بلغ 10 آلاف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 63 شخصًا.

// انتهى//

03:23ت م

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كوناكري 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الغينية تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في غينيا بلغ 10 آلاف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 63 شخصًا.// انتهى//03:23ت م0271

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