

نيويورك 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

شارك معالي مندوب المملكة العربية

وأعرب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي، عن تمنياته، لجمهورية أوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

شارك في الحفل الذي أقيم عبر الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

وحضر الحفل مدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السيد حكمت محمد السعيد.

// انتهى //

02:29ت م

0269



نيويورك 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسشارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية أوزبكستان لدى الأمم المتحدة السفير بختيور إبراهيموف بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين لاستقلال جمهورية أوزبكستان.وأعرب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي، عن تمنياته، لجمهورية أوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.شارك في الحفل الذي أقيم عبر الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.وحضر الحفل مدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السيد حكمت محمد السعيد.// انتهى //02:29ت م0269

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير المعلمي يشارك في الحفل الافتراضي لوفد جمهورية أوزبكستان لدى الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى ال 29 لاستقلال أوزبكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.