شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يشارك في حفل ذكرى استقلال أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي، عن تمنياته، لجمهورية أوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
شارك في الحفل الذي أقيم عبر الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.
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