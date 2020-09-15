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«المعلمي» يشارك في حفل ذكرى استقلال أوزبكستان

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شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية أوزبكستان لدى الأمم المتحدة السفير بختيور إبراهيموف بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين لاستقلال جمهورية أوزبكستان.

وأعرب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي، عن تمنياته، لجمهورية أوزبكستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

شارك في الحفل الذي أقيم عبر الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

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