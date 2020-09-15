شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «أبشر» .. 7 خطوات لطلب السفر «الاستثنائي» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر لـ«اليوم»، عن تحديد 7 خطوات لتقديم طلب سفر للحالات الاستثنائية، وذلك عبر الدخول لمنصة «أبشر» الموقع وليس التطبيق، واختيار «خدماتي»، ثم «الجوازات»، ثم اختيار «مركز الرسائل والطلبات للجوازات»، ثم دخول «تفاصيل الطلب» واختيار «المديرية العامة للجوزات» ثم اختيار خدمة تصاريح السفر الاستثنائية واكتب «تفاصيل الطلب» ثم ارفق «المستندات»، وبعدها تقديم الطلب، ثم المتابعة.

وتفتح منافذ ومطارات المملكة، اليوم، أبوابها أمام المغادرين والعائدين من «الفئات المستثناة» التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ضوابط احترازية

واشتملت الضوابط التي أعلنتها وزارة الداخلية بعدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.

تسهيل العبور

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي لـ«اليوم»، أن كافة منافذ جوازات المنطقة الشرقية «الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد»، على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يردها من تعليمات، مؤكدا أنه لم ينقطع عملها منذ بدء الجائحة لتسهيل عبور الشحن أو قدوم المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين والعمالة المنزلية المقيمة بالمملكة المرافقة لهم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

شهادات فحص

ورفع منفذ الخفجي استعداده وجاهزيته، لاستقبال المسافرين القادمين من دولة الكويت، والعمل على إنهاء كافة الإجراءات المتبعة والمتعلقة بدخولهم للمملكة. ومن المتوقع أن يشهد المنفذ زحاما شديدا على مدى الأيام القادمة، نظرا لارتباط الكثير من الأشقاء الكويتيين بروابط أسرية واجتماعية في المملكة، إلى جانب وجود الكثير من المواشي والإبل لكويتيين داخل الأراضي السعودية، ما جعلهم طيلة الأشهر الماضية في ترقب مستمر لصدور هذا القرار من الجانب السعودي، وهو ما سيرفع في المقابل من إقبال الكويتيين وعائلاتهم على مراكز فحص كورونا في الكويت بنسب عالية جدا، للحصول على شهادات الفحص وتقديمها عند الوصول لمنفذ الخفجي كاشتراط مهم قبل دخول المملكة.

ترحيب بالأشقاء

ورحب من جانبه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سلطان بن سعد آل سعود عبر حسابه الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» بمواطني دول مجلس التعاون قائلا: «أهلا وسهلا بأحبابنا وأهلنا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بلدهم الثاني ابتداء من يوم الثلاثاء ٢٧ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠».

تطهير وتعقيم

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من جهته، أوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، أن المطار يعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مبينا أن الإجراءات الاحترازية تشمل فحص المسافرين ومرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب أجهزة لتعقيم السلالم والمسارات الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات التوضيحية الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على ضرورة التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير وتعقيم الطائرات بعد كل رحلة، مؤكدا تطهير جسور الركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة، كما تعمل إدارة المطار في إطار ضمان استمرار الإجراءات الاحترازية للحماية من تفشي فيروس «كورونا» على جاهزية مرافق المطار وتوفير الصحة الوقائية على مدار الساعة وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة في المطار.

حواجز شفافة

وبين نور، أن مطار الملك عبدالعزيز اتخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار بوضع حواجز شفافة تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة، وإنهاء إجراءات قبول الأمتعة ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق صالات المطار بشكل يؤكد هذا التباعد من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، وتستمر الإجراءات الاحترازية مع المسافرين حتى قبل صعودهم إلى الطائرة، كما سيتم الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من خلال مقدم الخدمة وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين.

تعزيز الاقتصاد

وأوضح أن مطار جدة باعتباره بوابة الحرمين الشريفين التي يفد من خلالها الزوار والمعتمرون والسياح من الداخل والخارج سنوياً، إلى جانب ارتباطه بمدينة جدة ذات الطبيعة البحرية الجاذبة والتاريخ العمراني الفريد، قد شهد حركة نشطة من السياح القادمين إلى جدة بعد استئناف الرحلات الجوية الداخلية، مؤكدا استعداد المطار لاستقبال ضيوف المملكة والقيام بدوره بفاعلية ومشاركته في تعزيز الاقتصاد الوطني، والمضي قدمًا للارتقاء بالخدمات التي يقدمها لرواده.

الفئات المستثناة

يذكر أن الفئات المستثناة هي: الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية. العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم. العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة. رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم. المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

حالات إنسانية

كما تضم: الطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم. من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتان الآتيتان: 1. لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة. 2. وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة. المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة. المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

إقامة وزيارة

وشمل قرار الاسثتناء، السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات، خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.