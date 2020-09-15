شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يستقبل «العتيبي»: تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بمقر المحافظة أمس، أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه أميناً للمحافظة, بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية وعدد من المسؤولين والأهالي.

وهنأ سمو المحافظ, المهندس العتيبي بمناسبة تكليفه أميناً للمحافظة, مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بجودة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين, وتطوير البنية التحتية للمحافظة وإكمال المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد لمواكبة الطموحات وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة - حفظهما الله -, متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مقدماً شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد الحقيل على دعمه غير المحدود للأمانات بالمملكة وخاصة أمانة المحافظة التي ستنعكس إيجاباً على التنمية والتطوير للخدمات كافة.

من جانبه أعرب المهندس العتيبي، عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته السديدة التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الأمانة التي ستكون عوناً له بعد الله في أداء عمله.