شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يستقبل «العتيبي»: تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ سمو المحافظ, المهندس العتيبي بمناسبة تكليفه أميناً للمحافظة, مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بجودة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين, وتطوير البنية التحتية للمحافظة وإكمال المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد لمواكبة الطموحات وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة - حفظهما الله -, متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مقدماً شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد الحقيل على دعمه غير المحدود للأمانات بالمملكة وخاصة أمانة المحافظة التي ستنعكس إيجاباً على التنمية والتطوير للخدمات كافة.
من جانبه أعرب المهندس العتيبي، عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته السديدة التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الأمانة التي ستكون عوناً له بعد الله في أداء عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يستقبل «العتيبي»: تقديم أفضل الخدمات للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.