شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» لخدمة مرضى التصلب اللويحي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية «وسم للتصلب المتعدد» بجدة، فاطمة الزهراني، أن الجمعية تستهدف دعم وخدمة مرضى التصلب اللويحي المتعدد بمحافظة جدة وضواحيها، وذلك لوجود عدد كبير من المرضى من سكان المحافظة الذين يعانون من الهجمات الشديدة للمرض، وهم بحاجة ماسة لوجود جمعية متخصصة تهتم بشؤونهم وترعى مصالحهم.

ودعت «الزهراني» رجال الأعمال وإدارات المسؤولية الاجتماعية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، إلى تقديم يد العون للجمعية والقائمين عليها للتمكن من تقديم خدماتها لتلك الشريحة من المرضى وذويهم وفق التوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الرامية إلى دعم القطاع الثالث في المملكة والمساهمة في إنجاح أعماله بما يتفق مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت موافقتها النهائية للجمعية وحصولها على التصريح النهائي لمزاولة العمل، وبدأت الجمعية بالتنفيذ الفعلي لبنود اللائحة التنظيمية الصادرة عن الوزارة، وتشكيل مجلس الإدارة المكون من نخبة متميزة من الكوادر السعودية المتخصصة والمحبة للعمل التطوعي في المجال الخيري برئاسة فاطمة الزهراني والنائبة نوضاء بن حميد، وعضوية د. حسن الزهراني، ومودة خميس، ود. هند النجاشي، ود. حصة العتيبي وم. هاني الغامدي.