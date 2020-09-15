شكرا لقرائتكم خبر عن لجان دعم تقني وإرشادي بتعليم مكة والان نبدء بالتفاصيل
وتابع الزائدي تفعيل المنصات التعليمية خلال زيارته الميدانية أمس لعدد من المدارس، وشهد جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.
وأكد على ضرورة استمرار الجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.
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