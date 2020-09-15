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لجان دعم تقني وإرشادي بتعليم مكة

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اطلع مدير تعليم منطقة مكة المكرمة د. أحمد الزائدي، على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب، والتقى بعدد من أولياء الأمور استمع منهم عن كيفية عمل المنصات التعليمية ومدى استفادة أبنائهم منها في التحصيل الدراسي والصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وتابع الزائدي تفعيل المنصات التعليمية خلال زيارته الميدانية أمس لعدد من المدارس، وشهد جداول الحصص وتفعيلها في وبرنامج تميز والأعمال الإدارية وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.

وأكد على ضرورة استمرار الجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

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