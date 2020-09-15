شكرا لقرائتكم خبر عن 4700 مستفيد من «تطمن» بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 4700 شخص من خدمات عيادات «تطمن» بصحة الحدود الشمالية، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وتقدم «تطمن» خدماتها من خلال 8 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.