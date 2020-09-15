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4700 مستفيد من «تطمن» بالحدود الشمالية

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استفاد أكثر من 4700 شخص من خدمات عيادات «تطمن» بصحة الحدود الشمالية، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وتقدم «تطمن» خدماتها من خلال 8 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض ، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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