شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 200 كيلو أغذية بصامطة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة، 30 جولة رقابية صحية خلال الأسبوع المنصرم، أسفرت عن ضبط 6 مخالفات للتدابير الصحية، ومصادرة 200 كيلو جرام أغذية غير صالحة للاستهلاك. كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 7 مواقع بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتطهير وتعقيم 1206 من الآليات والحاويات، باستخدام 1800 لتر من المعقمات والمطهرات، ومشاركة 198 فردا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 1836 فردا من الطواقم البشرية، أسفرت عن رفع 1785 طنا من النفايات، وإزالة 2619 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.

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