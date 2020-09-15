شكرا لقرائتكم خبر عن 1060حالة ترفع متعافي «كوفيد - 19» لـ304 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس، 607 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 326258 حالة، من بينها 18023 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1293 حالة حرجة، إضافة إلى تسجيل 1060 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 303930 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 607 حالات منها 44% إناثا، 56% ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5% فيما بلغ عدد الوفيات 4305 حالات، بإضافة 37 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 44025 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس،، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.