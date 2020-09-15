شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات سعودية لدعم مكافحة كورونا بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أرسلت وزارة الدفاع أمس الأول، طائرة محملة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع بجمهورية العراق، لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

ووصلت الطائرة «C130» إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وتحمل على متنها شحنة المساعدات، تأكيدا لأواصر التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي وعدد من المسؤولين (مدنيين وعسكريين).

وتأتي المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.