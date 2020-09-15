شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات سعودية لدعم مكافحة كورونا بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
ووصلت الطائرة «C130» إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وتحمل على متنها شحنة المساعدات، تأكيدا لأواصر التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق.
وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي وعدد من المسؤولين (مدنيين وعسكريين).
وتأتي المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة مساعدات سعودية لدعم مكافحة كورونا بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.