شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أولى مراحل «مجالس» بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

دشن رئيس الجامعة د. فلاح السبيعي، أمس الأول، المرحلة الأولى لنظام إدارة المجالس «مجالس»، بحضور وكيل الجامعة وعميد تقنية المعلومات وعدد من الإداريين.

وأكدت الجامعة، أن المرحلة الأولى من نظام المجالس تأتي للإعداد والتحضير لمجالس الأقسام والكليات واللجان وعقدها إلكترونيا واعتماد المحاضر وأرشفتها وذلك تماشيا مع توجه الجامعة للتطوير وتحقيق التحول الرقمي.

وبين عميد تقنية المعلومات د. محسن حكمي، أن العمادة عملت منذ وقت مبكر على تطوير خدماتها التقنية ومواكبتها لمتطلبات العمل التي تمكنها من تجاوز جميع المعوقات، وضمان سير العمل بما يخدم الطلاب والطالبات.