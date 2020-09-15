شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رش ضبابي وتوعية بحمى الضنك في عدن والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك في محافظة عدن، وتستمر الحملة 18 شهرا في عموم مديريات المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية د. علي الوليدي أن الحملة سوف تنفذ على ثلاث مراحل، وتهدف للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشارهما وكذا التوعية والإرشاد الصحي من خلال الحملة الإعلامية المصاحبة للحملة، مثمنا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لتنفيذ الحملة.

وأفاد مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة د. ياسر باهشم، أن الحملة ستبدأ من مديرية المنصورة وستشمل كل مديريات المحافظة الثمانية بواقع ستة أيام لكل مديرية، مفيدا أنه يتزامن مع حملة الرش الضبابي والتقصي الحشري لنواقل الضنك والملاريا حملة توعوية صحية تستمر 10 أيام، سيتم خلالها وعبر الإذاعات المتنقلة بث الرسائل التوعوية إلى المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.

يذكر أن المركز أطلق مشروع حملة مكافحة الملاريا والتي تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.