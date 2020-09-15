شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير قدرات منسوبي تعليم ظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

تنظم كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر برنامجا تدريبيا تربويا عن بعد للمعلمين والمعلمات، وذلك لمدة أسبوع، اعتبارا من الأحد المقبل.

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب د. مسفر الوادعي أن البرنامج التدريبي يضم عددا من الدورات التدريبية المتخصصة، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف منسوبي التعليم العام، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للجامعة.

ويضم البرنامج التدريبي 5 دورات تدريبية بواقع دورة تدريبية يوميا لمدة أسبوع، وتأتي دورة «المهارات التربوية في إدارة التعليم عن بعد» في مقدمتها، يليها دورة بعنوان «الابتكار في التعليم الإلكتروني»، وتتناول ثالث دورات البرنامج «اليدويات في تعليم الرياضيات»، ورابع الدورات تحت عنوان «الممارسات التطبيقية لإدارة الأزمات في المؤسسات التعليمية»، ويختتم البرنامج دوراته بدورة «الإستراتيجيات الأساسية للتدريس الفعال».