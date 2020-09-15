شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1500 لغم حوثي من الأراضي اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2020، من انتزاع 1500 لغم، منها 11 لغمًا مضادة للأفراد، و234 لغما مضادة للدبابات، و1233 ذخيرة غير متفجرة، و22 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 185,081 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.